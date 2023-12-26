Залужний виступив проти окремого закону про ротації на фронті

https://racurs.ua/ua/n190733-zalujnyy-vystupyv-proty-okremogo-zakonu-pro-rotaciyi-na-fronti.html

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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний виступив проти прийняття закону про проведення ротації на фронті, наприклад, кожні пів року, адже для цього необхідно у тому числі збільшити боєкомплект військових у приблизно два рази.

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Водночас Залужний на закритому брифінгу 26 грудня наголосив, що люди мають відпочивати, пише УП.

Я вимагаю від командирів на місцях, щоб вони робили все можливе і неможливе для того, щоб здійснювати ротацію — у межах підрозділів та військових частин, — підкреслив він

За словами Залужного, потреба у нових мобілізованих розбита на періоди, про одномоментну мобілізацію не йдеться.

Хтось буде мобілізований у січні, а хтось навіть у грудні, — пояснив головнокомандувач ЗСУ.

Водночас Залужний зазначив, що не озвучує цифру у 400 чи 500 тисяч, а говорить про «загальну потребу» у мобілізованих.