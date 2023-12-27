Компенсації за зруйноване житло почали виплачувати. Фото:

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Виплату компенсацій українцям за зруйноване росіянами житло розпочали в Україні відсьогодні, 27 грудня.

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Станом на сьогодні сформовано 1 тис. 636 сертифікатів на суму понад 3 млрд грн. Кожен, хто вже отримав житловий сертифікат, через додаток «Дія» може забронювати кошти на купівлю будинку чи квартири. Про це віце-прем'єр-міністр із відновлення — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков написав у Facebook.

Після бронювання коштів система знатиме, що ви плануєте здійснити покупку житла. Упродовж п’яти робочих днів громадянин отримає підтвердження в «Дії» про те, що кошти заброньовані. Після цього в особи буде 20 днів, щоб оформити операцію купівлі-продажу нового житла. Якщо в ці строки це не буде зроблено, то треба буде додатково повторно подавати заяву в «Дію».

До укладення угоди про придбання житла за сертифікатом слід припинити право власності на об'єкт нерухомості, який був зруйнований. Це можна зробити у нотаріуса, який має повноваження державного реєстратора, або у ЦНАПі. Потрібно мати при цьому заяву, документ, що засвідчує право власності та техзвіт про повне знищення майна. Такий документ видає комісія органів місцевого самоврядування.

Кубраков наголосив, що можна придбати будь-яку квартиру чи будинок на первинному чи вторинному ринку в будь-якій області, незалежно від того, де знаходиться зруйнована нерухомість.

Міністр додав, що в тому разі, якщо вартість обраної громадянином нерухомості вища, ніж вартість сертифіката, то можна доплатити різницю з власних коштів або об'єднати кілька сертифікатів для придбання одного об'єкту нерухомості.

Нагадаємо, 23 лютого цього року Верховна Рада ухвалила закон № 7198 про створення державного реєстру пошкодженого та зруйнованого війною майна та порядок компенсації за нього від держави.