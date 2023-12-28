Знищення комплексу «Муром-М» на Харківщині, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n190797-na-harkivschyni-prykordonnyky-znyschyly-rosiyskyy-kompleks-sposterejennya-video.html

Ракурс

Прикордонники бригади Гвардії наступу «Сталевий кордон» «вибили око» окупантам, знищивши дороговартісний комплекс дальнього спостереження «Муром-М» на Харківщині.

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Відповідне відео сьогодні, 28 грудня, опубліковане у Telegram-каналі Держприкордонслужби.

На відео показано, як по комплексу завдається удар FPV-дроном, що призводить до його знищення.

Коли саме сталася вказана подія, не уточнюється.