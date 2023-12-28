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Знищення комплексу «Муром-М» на Харківщині, скріншот відео
На Харківщині прикордонники знищили російський комплекс спостереження (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n190797-na-harkivschyni-prykordonnyky-znyschyly-rosiyskyy-kompleks-sposterejennya-video.htmlРакурс
Прикордонники бригади Гвардії наступу «Сталевий кордон» «вибили око» окупантам, знищивши дороговартісний комплекс дальнього спостереження «Муром-М» на Харківщині.
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Відповідне відео сьогодні, 28 грудня, опубліковане у Telegram-каналі Держприкордонслужби.
На відео показано, як по комплексу завдається удар FPV-дроном, що призводить до його знищення.
Коли саме сталася вказана подія, не уточнюється.
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