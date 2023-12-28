Кількість жертв підриву Каховської ГЕС сягає сотень людей

https://racurs.ua/ua/n190811-kilkist-jertv-pidryvu-kahovskoyi-ges-syagaie-soten-ludey-rozsliduvannya-ap.html

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Масштабу цієї трагедії не тільки росія, але й Україна не усвідомлює. Так про підрив окупантами Каховської ГЕС сказала Світлана — медсестра, яка фіксувала збір свідоцтв про смерть. Зараз вона на підконтрольній Україні території.

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Видання Associated Press опублікувало розслідування, в якому йдеться, що кількість жертв сягає сотень осіб, а не 59, як заявили росіяни.

Окупаційної влади протягом перших трьох днів після підриву дамби не було видно, кажуть місцеві. Тіла загиблих нагромаджувалися, а їхні рідні з розпачем приходили до медиків.

Тіла плавали містом, ніби повітряні кулі, — пригадує Світлана.

Так через процес гниття трупи надувалися.

Медики спершу таємно видавали свідоцтва про смерть як за українським, так і за російським законодавством — щоб Україна могла вести облік загиблих. Уже після повернення окупаційна адміністрація стежила, аби лікарі вказували інші причини смерті, на кшталт серцевого нападу.

За кілька днів після підриву росіяни привезли вантажівки та запропонували евакуювати людей у Раденськ на Херсонщині, а звідти перевезти в Челябінськ і Тулу (рф). Люди ж просили відвезти їх на сухостій в Олешках — але окупанти відмовили.

Журналісти пишуть, що в Олешках перші тіла складали в братську могилу без трун і мішків. Тіла не пройшли розтин, причину їхньої смерті не встановлювали. Невідомою залишається і доля невпізнаних тіл, яких росіяни вивозили своєю «рятувальною службою».