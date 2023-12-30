росія заявила, що хоче «конкретних доказів» від Польщі щодо ракети. Фото:

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Країна-агресор російська федерація не збирається виправдовуватися перед Польщею за ракету, яка 29 грудня залетіла на її територію.

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Москва не збирається давати пояснення щодо російської ракети у повітряному просторі Польщі доти, доки їй не нададуть «конкретні докази». Про це заявив тимчасовий повірений у справах росії у Польщі Андрей Ордаш, передає російське РІА «Новости».

Поки не буде наведено конкретних доказів, ми не будемо давати ніяких пояснень, тому що ці звинувачення голослівні, — зазначив він.

Представник диктатури наголосив, що у листопаді минулого року, коли ракета вбила двох осіб у польському прикордонному селі, в цьому намагатися звинуватити країну-агресора. Ордаш заявив, що в цьому нібито була винна Україна.

Тим часом в оперативному командуванні Збройних сил Польщі заявили, що в Люблінському воєводстві Польщі біля кордону з Україною сьогодні шукатимуть можливі елементи ракети, яка порушила повітряний простір Польщі напередодні.

Нагадаємо, 29 грудня під час ракетного обстрілу України на територію Польщі залетів об'єкт, який, швидше за все, є російською крилатою ракетою Х-22 або Х-101. Ракета нібито пролетіла вздовж кордону, порушила польський повітряний простір й повернулася на територію України.

Після цього інциденту МЗС Польщі вручило голові посольства рф ноту з вимогою пояснити порушення російською ракетою польського повітряного простору.

Джерело: РІА «Новости»