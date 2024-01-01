Дитина постраждала на Хмельниччині через атаку дронів. Фото:

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Хмельницька та Дніпропетровська області опинилися під уларом ворожих дронів у новорічну ніч.

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На Хмельниччині внаслідок атаки поранення у вигляді відкритого пошкодження грудного відділу хребта отримала дитина. Її госпіталізували в лікарню. Також загорівся приватний гараж, яку оперативно ліквідували. Про це повідомила Хмельницька обласна військова адміністрація.

Зазначається, що в регіоні працювала протиповітряна оборона. У межах області сили ППО знешкодили шість ворожих безпілотників типу Shahed.

Неспокійно в новорічну ніч було й у Дніпропетровській області. Один із безпілотників потрапив у підприємство. Там виникла пожежа, яку ліквідували упродовж години. За інформацією влади, 1,5 тис. сімей у П’ятихатській громаді Кам’янського району залишалися без світла через російський дрон, який зачепився за лінію електропередач. Фахівці оперативно виїхали на місце та відновили подачу електроенергії.

Нагадаємо, армія рф у ніч проти 1 січня атакували Одесу ударними безпілотниками. У житлових будинках спалахнули пожежі внаслідок потрапляння уламків дронів. Загинула одна особа, а дев’ятеро постраждали.