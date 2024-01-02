Норвегія дозволила продаж зброї Україні

Naval Strike Missile

https://racurs.ua/ua/n190939-norvegiya-dozvolyla-prodaj-zbroyi-ukrayini.html

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Норвегія надала дозвіл на продаж зброї та продукції оборонного призначення від своєї оборонної промисловості Україні.

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У надзвичайній безпековій ситуації, що склалася внаслідок загарбницької війни росії, надзвичайно важливо, щоб ми продовжували підтримувати Україну, — заявив глава МЗС країни.

Дозвіл означає, що норвезькі компанії можуть звертатися до МЗС та отримувати ліцензію для прямого продажу оборонної продукції Україні, повідомив 1 січня сайт уряду Норвегії.

Норвегія виробляє протикорабельні ракетні комплекси, боєприпаси (гранати, міни, снаряди). До прикладу, одна з найбільших компаній Kongsberg Gruppen ASA виробляє протикорабельні ракетні комплекси Naval Strike Missile (NSM), який може застосовуватися як берегова батарея, встановлюватися на колісну основу або на палубі корабля. У цього ж виробника Латвія готувалась закупити морські ударні ракети дальністю до 250 км.

Крім того, Канада заявила, що готова поставити Україні додаткові системи ППО NASAMS. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після телефонної розмови з премʼєром Канади Джастіном Трюдо.