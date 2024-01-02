Рада не розглядатиме оригінальний законопроект про мобілізацію. Фото:

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Законопроект про мобілізацію в оригінальному вигляді не виноситимуть на голосування у Верховній Раді.

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Робочі групи українського парламенту на цьому тижні вноситимуть до документу зміни й працюватимуть над його «компромісним» варіантом. На голосування винесуть ту версію проекту закону, яку запропонує Комітет ВРУ з питань безпеки й оборони. Про це заступник голови парламентського Комітету з гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук заявила в ефірі телеканалу «Рада».

За її словами, над цим законопроектом працюють різні відомства, зокрема після зауважень Уповноваженого з прав людини, які його стосувалися.

Кравчук додала, що занепокоєння викликають запропоновані новації про те, що військкоми можуть самостійно вносити й виключати з Реєстру боржників тих, хто не з’явився до Територіальних центрів комплектування.

Люди мають відчувати справедливий підхід. І очевидно, що ті бійці, які з самого початку, з 24 лютого, на фронті також мають зрозуміти горизонт планування — коли їх прийдуть і змінять. Але мають прийти підготовлені й навчені люди, — зазначила парламентар.

Нагадаємо, 25 грудня Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроект про мобілізацію в Україні. Нардепи запропонували низку новацій, серед яких — зміна призовного віку з 27 до 25 років, 90-денна відпустка військовим після полону та тримісячна базова військова служба для осіб від 18 до 25 років. Повістки пропонували надсилати електронним шляхом, а ухилянтам хочуть заборонити керувати власним авто та користуватися власними грошима. Також пропонувалося мобілізовувати людей з інвалідністю.