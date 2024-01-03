В Україні зростає споживання електроенергії

https://racurs.ua/ua/n190983-spojyvannya-elektroenergiyi-v-ukrayini-zrostaie-ukrenergo.html

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В Україні поступово зростає споживання електроенергії. Причинами цього є закінчення свят, початок робочого тижня та похолодання.

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Про це сьогодні, 3 січня, повідомляє прес-служба «Укренерго».

Зазначається, що:

вчора, 2 січня, добовий максимум споживання був ввечері. Його показник був на 13,8% вищим, ніж у вівторок, 26 грудня;

сьогодні рівень споживання станом на 10.00 на 14% вищий за відповідний показник о 10.00 вчора, 2 січня.

Таке різке підвищення рівня споживання створює значне додаткове навантаження на енергосистему, — наголошують в «Укренерго».

У компанії зазначають, що для покриття споживання, яке стрімко зростає, потрібно швидко ввести в роботу щонайменше шість енергоблоків.

Для електростанцій, які все ще відновлюються після масованих ракетних атак минулої зими, це дуже різке збільшення навантаження, яке може призвести до технологічних порушень, — зауважують в «Укренерго».

В «Укренерго» закликають громадян допомогти енергосистемі у цей складний період — достатньо перенести використання енергоємних приладів з вечірніх годин максимального навантаження 16.00−19.00 на ніч або ранок.

Зазначається, що наразі електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання всіх юридичних та побутових споживачів.

Сьогодні вночі, у період мінімального споживання, Україна експортувала електроенергію до Румунії та Молдови загальним обсягом 1 493 Мвт·год. Вдень імпорт електроенергії здійснюється зі Словаччини та Румунії, загальний обсяг 1 138 Мвт·год.

З 1 грудня технічна можливість імпорту електроенергії з Європи до України та Молдови складає 1700 МВт, — зазначають у компанії.

Вчора вранці, для збереження балансу між виробництвом та споживанням, протягом 30 хвилин обмежувалась робота електростанцій на ВДЕ. Це було пов’язано з різким падінням споживання через пошкодження, завдані мережам «Укренерго» та обленерго під час масованої ракетної атаки, — додають в «Укренерго».

Наразі в Києві та Київській області заживлені всі споживачі, що були знеструмлені 2 січня.