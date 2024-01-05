Масштабну реформу вищої освіти в Україні анонсував Шмигаль. Фото:

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Масштабну реформу вищої освіти запустять в Україні у 2024 році.

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Зараз у системі вищої освіти є навчання за бюджетні кошти та за контрактом. Влада хоче змінити такий підхід, щоб охопити державною підтримкою якомога більше студентів. У майбутньому студенти зможуть навчатися за рахунок державного замовлення, державних грантів, пільгових кредитів, а також за контрактною формою навчання. Відповідний законопроект вже готовий. Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив 5 січня під час засідання уряду, повідомляються на його сторінці у Facebook.

Очільник уряду наголосив, що державне замовлення — це повністю безкоштовне навчання студента за бюджетні кошти. Можливість безоплатно навчатися надаватиметься найкращим за конкурсним балом абітурієнтам. Також частина бюджетних місць буде надана вразливим категоріям.

За словами Шмигаля, державне замовлення стосуватиметься насамперед спеціальностей, які потрібні державі. Наприклад, вчителів та лікарів.

Крім того, очікується, що держава повністю оплачуватиме навчання для найкращих вступників за цими спеціальностями. А після успішного випуску пропонуватиме перше робоче місце.

Також запроваджуватиметься модель державних грантів, які дозволять повністю або частково покрити витрати на навчання. Гроші за навчання повертати не потрібно буде, що ці гранти не передбачають жодних зобов’язань щодо відпрацювання. На розмір гранту впливатиме два критерії — результати зовнішнього оцінювання знань та обрана спеціальність.

Урядовці також пропонують встановити спеціальні умови прийому на навчання в університетах для ветеранів, дітей загиблих військових, дітей з інвалідністю, дітей сиріт та інших пільгових категорій.

У 2024 році видатки бюджету на освіту складуть більш ніж 170 млрд грн. Це зростання на понад 20 млрд грн порівняно з 2023 роком.

Нагадаємо, у жовтні Кабінет міністрів України підтримав законопроект про зміни у вищій освіті. Вже у 2024 році заочну та вечірню форми пропонують замінити дистанційною. Це дасть змогу студентам навчатися віддалено, але без втрати якості освіти.