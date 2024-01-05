Зеленський провів переговори з Ердоганом. Фото:

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Президент України Володимир Зеленський 5 лютого провів телефонну розмову з главою Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

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Розмова з турецьким лідером була дуже змістовною. У ході переговорів обговорили роботу над формулою миру, а представника Анкари запросили на зустріч на рівні радників, яка пройде у Швейцарії. Також Україні важливо, щоб Туреччина була посередником в обміні полоненими. Про це Зеленський повідомив у вечірньому зверненні.

Повернення українських дітей, викрадених росіянами. Повернення полонених та всіх тих, проти кого репресії на окупованій території, зокрема в Криму. Дуже важливе посередництво Туреччини, щоб можна було звільнити і кримських татар, і всіх інших, кого утримують у російській неволі, — зазначив він.

Також український лідер подякував колезі за співпрацю у багатьох сферах, у тому числі й оборонній. Нагадав, що діють успішні україно-турецькі проекти.

Зеленський додав, що безпека у чорноморському регіоні багато в чому залежить від співпраці Україна та Туреччина. Подякував за підтримку роботи морського експортного коридору, через який близько 500 суден провели вже понад 14 млн т вантажів.

Нагадаємо, найбільший обмін полоненими між Україною та росією з початку повномасштабного вторгнення відбувся 3 січня. Додому повернулися 230 українців.

Цей обмін полоненими пройшов після тривалої паузи, бо країна-агресор тривалий час блокувала цей процес. Цей обмін став 49-м з початку повномасштабної війни. Україні вдалося повернути додому 2 тис. 828 захисників.