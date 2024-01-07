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Ракурс
Туреччина повинна пропустити британські тральники для України - екс-командувач НАТО

Туреччина повинна пропустити британські тральники для України — екс-командувач НАТО

7 січ 2024, 10:47
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Туреччина, безумовно, повинна пропустити британські тральники для України через свої протоки,.


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таку думку висловив колишній Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Джеймс Ставрідіс.

Як пише «Дзеркало тижня», адмірал назвав рішення Анкари заборонити вхід двох суден класу Sandown у Чорне море «невдалим».

Він наголосив, що занепокоєння турецької влади щодо ескалації, яку нібито можуть спричинити ці кораблі у війні між Україною та росією, є незрозумілими, оскільки тральники мають суто оборонний характер і надаються Києву для допомоги у розмінуванні моря.

Ставрідіс зазначає, що Конвенція Монтре, якою обґрунтовують своє рішення в Туреччині, «дає достатню свободу дій» у тому, що стосується суден подібного класу.

Крім того, екскомандувач НАТО загалом висловив свою думку щодо дій турецької влади після повномасштабного вторгнення рф в Україну. Він зауважив, що Туреччина «занадто наполегливо намагається балансувати та натомість повинна віддати перевагу своїй участі у НАТО».

росія є небезпечною державою-агресором і серійним порушником прав людини, яка щодня загрожує Альянсу в повітрі, на морі, на землі, у кіберпросторі та в космосі. Це не складний вибір, — сказав Ставрідіс.

У грудні 2023 року стало відомо, що Туреччина не дозволить двом мінним тральникам «Черкаси» та «Чернігів», які Велика Британія передає Україні, зайти в Чорне море.

Туреччина як гарант чорноморських проток Босфор і Дарданелли відповідно до Конвенції Монтре закрила їх «для військових кораблів сторін, що воюють (росії та України)». У Туреччині впевнені, що таке рішення дозволяє «запобігти ескалації в Чорному морі».

Мінні тральники вийшли з порту Росайта в Шотландії в напрямку України 16 червня 2023 року.

Джерело: Ракурс


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