Уряд повернув відключення побутових споживачів через заборгованість

https://racurs.ua/ua/n191114-uryad-povernuv-vidkluchennya-pobutovyh-spojyvachiv-cherez-zaborgovanist-u-myrnyh-regionah.html

Ракурс

В Україні офіційно зняли обмеження на відключення населення за заборгованість з оплати вартості комунальних послуг.

.

29 грудня 2023 року Кабінет міністрів України схвалив постанову № 1405, якою, зокрема, внесені зміни до постанови КМУ від 5 березня 2022 року № 206 «Деякі питання оплати житлово-комунальних послуг в період воєнного стану».

Згідно з документом, дозволяється відключати через борги за спожиті житлово-комунальні послуги, у разі їх неоплати, боржників-побутових споживачів, які мешкають у регіонах, у яких не ведуться бойові дії та які не знаходяться під тимчасовою окупацією. Це стосується й електропостачання.

Постачальникам дозволено ініціювати припинення постачання електроенергії споживачу у разі заборгованості з оплати з дотриманням вимог Правил роздрібного ринку електричної енергії.

Тариф електроенергії для населення залишиться 2,64 грн за кВт⋅год до кінця квітня 2024 року. Таке рішення ухвалив 27 грудня український уряд.