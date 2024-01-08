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Тролейбус з пасажирами загорівся у Києві. Фото: ДСНС
Тролейбус з пасажирами загорівся у Києві (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n191151-troleybus-z-pasajyramy-zagorivsya-u-kyievi-foto.htmlРакурс
Тролейбус загорівся під час руху в Києві на Троєщині.
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Подія сталася 8 січня у Деснянському районі на вулиці Градинській. Всі пасажири вчасно залишили тролейбус маршруту № 37А. За медичною допомогою ніхто з пасажирів не звертався. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.
Наразі на місці події працюють фахівці «Київпастрансу», рятувальні служби, медики та правоохоронні органи.
У «Київпастрансі» заявили, що тролейбус був у справному стані, а перед виходом на маршрут пройшов необхідні регламентні роботи. Попередньо відомо, що причиною загоряння став підпал зсередини салону.
Нагадаємо, у Києві сталася пожежа у притулку для тварин, облаштованому у Голосіївському районі столиці. У притулку перебувало близько 60 котів, сім з яких загинули внаслідок пожежі, а інші з опіками доставлені у ветеринарну клініку.
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