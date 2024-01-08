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Ракурс
Тролейбус з пасажирами загорівся у Києві. Фото: ДСНС

Тролейбус з пасажирами загорівся у Києві (ФОТО)

8 січ 2024, 14:48
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Тролейбус загорівся під час руху в Києві на Троєщині.


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Подія сталася 8 січня у Деснянському районі на вулиці Градинській. Всі пасажири вчасно залишили тролейбус маршруту № 37А. За медичною допомогою ніхто з пасажирів не звертався. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Наразі на місці події працюють фахівці «Київпастрансу», рятувальні служби, медики та правоохоронні органи.

У «Київпастрансі» заявили, що тролейбус був у справному стані, а перед виходом на маршрут пройшов необхідні регламентні роботи. Попередньо відомо, що причиною загоряння став підпал зсередини салону.

Тролейбус з пасажирами загорівся у Києві. Фото: ДСНС

Тролейбус з пасажирами загорівся у Києві. Фото: ДСНС

Тролейбус з пасажирами загорівся у Києві. Фото: ДСНС

Нагадаємо, у Києві сталася пожежа у притулку для тварин, облаштованому у Голосіївському районі столиці. У притулку перебувало близько 60 котів, сім з яких загинули внаслідок пожежі, а інші з опіками доставлені у ветеринарну клініку.

Джерело: Ракурс


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