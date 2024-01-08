Американські республіканці та демократи можуть укласти угоду щодо кордону вже цього тижня, що розблокує виділення допомоги Україні

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Американські республіканці та демократи можуть укласти угоду щодо кордону вже цього тижня, що розблокує виділення допомоги Україні.

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Про це заявив головний переговорник Республіканської партії, сенатор Джеймс Ленкфорд, повідомляє Politico.

Ця угода має працювати. Усі розраховують на те, що це справді спрацює, — сказав він.

Передбачається, що нова угода підвищить стандарти подання заяв про надання притулку, надасть адміністрації нові повноваження щодо депортації мігрантів, значні ресурси для ухвалення рішень та набору прикордонників.

8 січня Сенат США повертається до роботи після тривалої перерви. Всі ці тижні три сенатори, включаючи Ленкфорда, вели переговори без перерви.

Поки що спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що його не поінформували про деталі обговорень сенаторів і відмовився поставити на голосування будь-яку потенційну угоду, назвавши її «гіпотетичним питанням».

Ленкфорд сказав, що документ має спершу пройти голосування в Сенаті, а потім Палата представників зможе його відкоригувати.

Напередодні Джонсон говорив, що республіканці чекають від Байдена не лише компромісу за кордоном, а й відповіді на питання, якою є стратегія щодо України. Без цього виділити гроші на ЗСУ Конгресу буде «дуже важко».

Раніше лідери республіканців в Палаті представників і демократів в Сенаті погодили загальні рамки витрат до кінця 2024 року, щоб уникнути шатдауну. Угода повністю не знімає загрозу шатдауну, оскільки є ризик, що її не підтримають радикальні представники Республіканської партії.

Конгрес все ще має погодити законопроєктів про окремі витрати, які залишилися ухвалити, але це ключовий крок, щоб уникнути припинення роботи держустанов після 19 січня.

Офіс спікера Палати представників Джонсона повідомив, що основні держвитрати встановлені на рівні 1,59 трлн дол. на 2024 фінансовий рік. Це рівень, встановлений в угоді щодо ліміту держборгу. З них $886 млрд — це фінансування Пентагону, що залишає 704 млрд дол. на витрати, не пов’язані з обороною. Натомість демократи заявили, що сума необоронних витрат насправді становить 772,7 млрд, що означає загальну суму витрат до 1,66 трлн дол.

Офіс лідера демократів в Сенаті Шумера вказав на додаткові 69 млрд дол. як частину «побічної угоди» між ексспікером Маккарті та Байденом в угоді про ліміт держборгу для врахування розбіжностей.

Представники Джонсона також заявляють, що угода включає 10 млрд дол. додаткових скорочень фінансування податкової служби. В офісі Шумера заявили, що це частина скорочень на 20 млрд дол., які вже були погоджені, але які відбудуться цього року, а не протягом двох років.

Ця домовленість для України цікава передусім тим, що якщо Конгрес буде боротися з шатдауном (припиненням роботи держустанов через брак фінансування), то у нього було б менше часу на погодження допомоги Україні замість міграційної реформи.