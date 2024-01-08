Фермери тисячами тракторів заблокували автошляхи у всій Німеччини (ФОТО)

Фермери тисячами тракторів заблокували автошляхи по всій Німеччини

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У центр Берліна 8 січня приїхали сотні фермерів на тракторах, які протестують проти скасування урядом пільг. В тракторах привезли гній і погрожують скинути його біля Бранденбурських воріт, якщо їхні умови не виконають.

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Німецькі фермери розпочали тиждень протестів проти урядової політики. У кількох федеральних землях заблоковані в’їзди на автобани, багатокілометрові колони тракторів прямують до місць проведення акцій.

Фермери протестують проти планів уряду поступово скасувати субсидії на сільськогосподарське дизельне пальне.

Поліція погодилася на проведення акції лише в тому випадку, якщо шлагбауми для проїзду автомобілів таки відкриватимуться кожні 30 хвилин.

Фермери оскаржили це рішення у Вищому адміністративному суді Берліна та Бранденбурга, який став на їхній бік, відхиливши вимоги поліції. На думку суду, небезпека від постійного відкриття та закриття блокади вища, ніж від перманентного закриття, сказав президент асоціації фермерів Хенрік Вендорфф.

Проте демонстранти мають тримати аварійні смуги на дорогах відкритими на випадок надзвичайних ситуацій для проїзду машин поліції та швидкої допомоги, а також не мають права блокувати виїзди з автобанів.

Фермери планують паралізувати рух транспорту та інших федеральних землях, протестуючи проти намірів уряду скоротити субсидії і пільги.

Через страйк у Бранденбурзі близько 200 супермаркетів можуть не отримати постачання товарів 9 січня.