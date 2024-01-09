США та союзники таємно зустрічалися з Україною щодо мирного плану. Фото:

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США, країни G7 та невелика група держав глобального Півдня провели з Україною таємну зустріч щодо так званого мирного плану.

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Зустріч радників із нацбезпеки, що раніше не розголошувалася, відбулася 16 грудня в Саудівській Аравії. Вона послідувала за більшими та публічнішими зустрічами, спрямованими на протидію спробам рф розділити та представити Україну та її союзників як таких, що не бажають вести переговори про припинення війни. Про це повідомило видання Bloomberg.

Зазначається, що секретність була частково спрямована на те, щоб країни-учасниці відчували себе комфортніше при вступі. А менший формат дозволив у вільній та відвертій формі обговорювати українську формулу миру та плани просування цього процесу, а також принципи потенційної взаємодії з країною-агресором рф у майбутньому.

Джерела, з якими спілкувалися журналісти, розповіли, що суттєвого прогресу в Ер-Ріяді не було досягнуто. На цій зустрічі представники Києва та G7 продовжували чинити опір закликам країн Півдня безпосередньо взаємодіяти з росією.

Вказується, що в Саудівській Аравії були присутні топ-посадовці з Індії, Саудівської Аравії та Туреччини. Однак Китай, Бразилія та Об'єднані Арабські Емірати своїх представників на цю зустріч не надсилали. Як заявили деякі учасники зустрічі, багато країн вважають Китай ключовим чинником впливу на росію з огляду на тісні зв’язки між двома країнами.

За інформацією Bloomberg, Україна та її союзники з G7 підтвердили свою думку про те, що справедливий мир має поважати територіальну цілісність та суверенітет України. Була заява про те, що Москва не виявила жодних ознак серйозного бажання вести переговори по суті і не дотримується досягнутих раніше домовленостей.

Нагадаємо, у грудні 2023 року президент Франції Еммануель Макрон заявляв, що відповість на дзвінок володимира путіна, якщо президент рф матиме «серйозні пропозиції» щодо встановлення миру в Україні.

Джерело: Bloomberg