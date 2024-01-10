США зафіксували нові пуски північнокорейських ракет по Україні

https://racurs.ua/ua/n191204-ssha-zafiksuvaly-novi-pusky-pivnichnokoreyskyh-raket-po-ukrayini.html

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Під час обстрілу 6 січня росія використала кілька ракет північнокорейського виробництва.

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Про це розповів на брифінгу координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

Він зазначив, що американська сторона вже інформувала про перший відомий запуск рф по Україні північнокорейської балістичної ракети 30 грудня. 2 січня росія атакувала Запоріжжя, Київ, Харків та інші міста приблизно десятьма такими ракетами.

6 січня російські війська знову запустили кілька північнокорейських балістичних ракет по Україні. Ми досі оцінюємо наслідки цих ударів, але можемо підтвердити, що принаймні одна з них поцілила по Харкову, — сказав Кірбі.

Він наголосив, що США приєдналися до спільної заяви глав зовнішньополітичних відомств 47 країн, яка засуджує експорт із КНДР балістичних ракет до росії, а також застосування цих озброєнь проти України. Також Кірбі повідомив про намір США продовжувати запроваджувати санкції щодо всіх, хто сприяє незаконному переданню зброї країні-агресорці.

Водночас він наголосив, що найефективнішою допомогою Україні з боку США стало б ухвалення Конгресом нового пакету допомоги Україні без подальших зволікань.

Москва шукає допомоги в таких країнах, як Північна Корея й Іран. Україні потрібна наша допомога, і ми закликаємо Конгрес допомогти нам забезпечити ці потреби, — вкотре закликав Кірбі.

Увечері 9 січня росіяни знову вдарили по Харкову ракетами С-300. Пошкоджені територія і приміщення дитячого оздоровчого центру. На щастя, у приміщеннях не перебували люди, повідомив голова ОВА Синєгубов.