Зросла кількість постраждалих внаслідок удару по готелю Харкова

Наслідки обстрілу Харкова. Фото: Офісі генерального прокурора

https://racurs.ua/ua/n191245-zrosla-kilkist-postrajdalyh-vnaslidok-udaru-po-gotelu-harkova.html

Ракурс

Російська ракетна атака на Харків ввечері 10 січня призвела до поранення 13 осіб.

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Серед постраждалих є двоє журналістів турецького медіа — громадянка Туреччини та громадянин Грузії. На даний момент 10 осіб перебувають у лікарні, а трьом була надана допомога на місці. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Зазначається, що 10 січня близько 22.30 агресор обстріляв цивільну інфраструктуру Київського району Харкова. Дві ракети типу С-300 впали на територію готелю, що призвело до пожежі. Будівля зазнала часткової руйнації. Пошкоджено автомобілі, підприємства та житлові будинки.

Попередньо, ракети були випущені з території Бєлгородської області рф. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, ввечері 10 жовтня росіяни скерували ракети С-300 по Київському району Харкова. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю готельного комплексу, де в момент удару перебували понад 30 цивільних осіб. Також сталося загоряння кількох автомобілів.