Урядовий законопроект про мобілізацію повернули на доопрацювання. Фото:

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Урядовий проект закону про мобілізацію повернули Кабінету міністрів на доопрацювання.

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Законопроект про мобілізацію № 10378 повертають на доопрацювання ініціатору. Розглядати у парламенті його поки не будуть. Таке рішення ухвалили за результатами закритої наради з військовим командуванням і погоджувальної ради. Про це голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія 11 січня повідомив у Telegram.

За його словами, цей проект закону викликав багато дискусій. Арахамія наголосив, що в Раді розуміють запит військового командування і готові йти назустріч.

При цьому він додав, що не всі запропоновані урядом норми можуть бути підтримані, бо якісь положення прямо порушують права людини, а якісь не є оптимально сформульовані.

Про це відкрито сказали військовому командуванню. За результатами наради, законопроєкт повертається ініціатору. Одночасно передаємо пропозиції, напрацьовані на комітеті та у робочих групах — написав Арахамія.

Водночас народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк зазначив у Telegram, що заява Арахамії є дивною, оскільки ніхто досі не розуміє, як взагалі можна законопроект без Комітету і Ради зараз повернути".

Нагадаємо, два парламентські комітети визнали урядовий законопроект про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики та рекомендували допрацювати його, враховуючи пропозиції з альтернативних законопроектів.

Як відомо, законотворці запропонували низку новацій, серед яких — зміна призовного віку з 27 до 25 років, 90-денна відпустка військовим після полону та тримісячна базова військова служба для осіб від 18 до 25 років. Повістки пропонували надсилати електронним шляхом, а ухилянтам хочуть заборонити керувати власним авто та користуватися власними грошима. Також пропонувалося мобілізовувати людей з інвалідністю.