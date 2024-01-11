Кабмін відкликав з парламенту свій законопроект щодо мобілізації

https://racurs.ua/ua/n191260-kabmin-vidklykav-z-parlamentu-sviy-zakonoproekt-schodo-mobilizaciyi.html

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Кабінет міністрів зібрався 11 січня на позачергове онлайн-засідання і відкликав з Верховної Ради законопроект № 10378 щодо вдосконалення мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

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Будь-який розробник може відкликати до прийняття рішення комітетом. Оскільки розробник уряд — уряд і відкличе, — сказав співрозмовник УП.

На нараді голів фракцій, на якій було прийнято рішення повернути законопроєкт на доопрацювання уряду, стало відомо брак голосів для його ухвалення в першому читанні, пише «Дзеркало тижня».

Покрити дефіцит голосів монобільшості голосами від ОПЗЖ, «Довіри» та «За майбутнє" цього разу не вийшло. Тому законопроект щодо мобілізації вирішили повернути на доопрацювання Кабміну.

Проти виступила велика кількість депутатів від «СН», фракції «Євросолідарності» та «Батьківщини» відмовилися голосувати в повному складі, а ОПЗЖ, «Довіра» та «За майбутнє" вирішили голосувати частково.

Відбулася закрита нарада з військовим командуванням і засідання Погоджувальної ради в закритому режимі. Були присутні головнокомандувач Залужний, начальник Генерального штабу Шаптала, міністр оборони Умєров, керівництво Верховної Ради, голови фракцій та комітетів. Було багато дискусій. Ми розуміємо запит військового командування і готові йти назустріч. Але не всі норми можуть бути підтримані. Якісь положення прямо порушують права людини, якісь не є оптимально сформульовані. За результатами наради, законопроект повертається ініціатору. Одночасно передаємо пропозиції напрацьовані на комітеті та у робочих групах, — написав 11 січня у своїх соціальних мережах лідер парламентської фракції «Слуга народу» Давід Арахамія.

Законопроект про мобілізацію насправді має подавати президент — як Верховний головнокомандувач ЗСУ і як єдиний посадовець, який може надати законопроекту статус невідкладного, для негайного розгляду.