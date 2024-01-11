Банда у Дніпрі тримала півсотні людей у трудовому рабстві під прикриттям реабілітаційного центру

https://racurs.ua/ua/n191268-banda-u-dnipri-trymala-pivsotni-ludey-u-trudovomu-rabstvi-pid-prykryttyam-reabilitaciynogo-centru.html

Ракурс

У Дніпрі півсотні людей тримали в трудовому рабстві під виглядом реабілітаційного центру.

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Четверо підозрюваних вербували на вокзалах переселенців і соціально незахищених громадян без постійного місця проживання, — їм обіцяли безплатне житло, харчування і працевлаштування.

У постраждалих відбирали телефони та погрожували, якщо вони намагалися втекти. Затриманим загрожує до 12 років ув’язнення, повідомили в обласній прокуратурі.

Шляхом обману людей запрошували їх до так званого «реабілітаційного центру». Він функціонував під прикриттям громадської організації. Їм обіцяли безплатне житло, харчування і працевлаштування.

Утім, насправді людей заселяли до будинку з неналежними умовами для проживання та змушували безоплатно працювати на найтяжчих роботах.

Якщо завербовані намагалися самостійно залишити місце утримання, учасники групи здійснювали на них психологічний тиск та погрожували застосувати силу.

Під час проведення обшуків на території будинку перебувало 50 осіб, їх було визволено. Вилучено чорнові записи, телефони, автомобілі.