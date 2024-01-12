Єменські хусити утримують у полоні чотирьох українських моряків

https://racurs.ua/ua/n191297-iemenski-husyty-utrymuut-u-poloni-chotyroh-ukrayinskyh-moryakiv.html

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Президент Володимир Зеленський заявив на брифінгу з журналістами, що в полоні єменських хуситів перебувають четверо українських моряків.

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Над їхнім поверненням працюють. Інші деталі президент не уточнив.

Скоріше за все, йдеться про членів екіпажу вантажного судна Galaxy Leader, що його хусити захопили в Червоному морі 19 листопада минулого року. Речник МЗС України Олег Ніколенко в коментарі hromadske повідомив, що справді йдеться про екіпаж вантажного судна Galaxy Leader, яке хусити захопили у листопаді 2023 року.

Тоді медіа писали, що на борту було від 22 до 25 членів екіпажу, серед яких були й українці. У МЗС України в той же день заявили, що перевіряють інформацію, але про результати так і не повідомили.

США та Велика Британія в ніч на 12 січня завдали ударів з повітря і моря по військових об'єктах хуситів в Ємені у відповідь на здійснені бойовиками цього руху напади на кораблі в Червоному морі.

США та Британія вдарили по військових об'єктах хуситів у Ємені у відповідь на напади руху на судна в Червоному морі. У 1990-х сім’я Хуті заснувала рух релігійного відродження зейдитської секти шиїтського ісламу. Вони мали конфлікти з урядом і та вели партизанські війни.

Війна у Ємені почалася наприкінці 2014 року. У конфлікт втрутилася Саудівська Аравія. Тоді місто Сану захопили хусити та встановили контроль над значною частиною півночі та іншими великими населеними пунктами.

Хусити кажуть, що їхні атаки на судноплавні маршрути в Червоному морі — це демонстрація підтримки палестинців та ХАМАСу.

Хусити — частина так званої «Вісі опору» — антиізраїльського та антизахідного альянсу збройних формувань («Хамас», «Хезболла» та хусити), яких підтримує Іран. Гасло хуситів: «Смерть Америці, смерть Ізраїлю, прокляття євреям і перемога ісламу».

Напади порушили міжнародну торгівлю, змусивши кораблі йти довгим маршрутом навколо Південної Африки, щоб уникнути удару. А зростання вартості доставки може спровокувати новий спалах глобальної інфляції.