Сунак відвідав місце ракетного удару рф у Солом’янському районі Києва

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Прем'єр-міністр Великої Британії ріші Сунак 12 січня відвідав місце ракетного удару рф у Солом’янському районі Києва.

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У цьому будинку проживало понад 700 людей. Внаслідок ракетного удару окупантів 4 осіб загинули, 50 постраждали, сотні залишилися без житла, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Делегація британських посадовців поспілкувалася із рятувальниками, які першими прибули на місце удару та місцевими жителями, які втратили житло.

Сьогодні Сунак також зустрівся із Володимиром Зеленським та виступив у Верховній Раді.

Зокрема, він заявив, що найкращий варіант допомоги — це «допомогти розвитку вашої військової промисловості. З гранту у 200 млн фунтів ми розпочнемо виробництво дронів як в Україні, так і за її межами для вас».