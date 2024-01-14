Окупанти розбомбили величезні зерносховища на Харківщині. Фото: Сергій Болвінов у Facebook

https://racurs.ua/ua/n191354-okupanty-rozbombyly-velychezni-zernoshovyscha-na-harkivschyni-foto.html

Ракурс

Сільськогосподарське підприємство у Вовчанську Харківської області було атаковане російськими окупантами.

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Вночі у неділю, 14 січня, ворожа авіація скинула на підприємство дві бомби. Вибухи зруйнували зерносховище та будівлю для обробки зерна. На щастя, ніхто не постраждав. Про це начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов повідомив у Facebook.

У Вовчанську атакували з неба ангари з зерном. Обстріл стався вночі, нікого, окрім звичайних охоронців, там не було. На щастя, обійшлося без жертв, — написав він.

На місці влучань працюють слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом чергового порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, у грудні минулого року російська авіація скинула бомби на два прифронтових селища в Донецькій області — Очеретине Покровського району та селище Нью-Йорк. Тоді внаслідок падіння керованих авіаційних бомб постраждали п’ятеро осіб, вибухи пошкодили та зруйнували житлові будинки, паркани й господарські споруди.