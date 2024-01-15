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Ракурс
Штурми у Серебрянському лісі - пекельне відео знищення російського танку FPV-дронами

Штурми у Серебрянському лісі — пекельне відео знищення російського танку FPV-дронами

15 січ 2024, 19:50
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15 січня ворог знову вдався до масштабних штурмів позицій Волинської бригади тероборони у Серебрянському лісі на Луганщині.


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Попередньо усе ретельно спланувавши, кількасот ординців за підтримки бронетехніки посунули вперед, повідомила прес-служба 100 ОБР ТрО.

Противник відступив, зазнавши великих втрат, а «квитки на концерт кобзона2 одержали 27 окупантів. Ще 63 рашисти поранені. Також було знищено три танки, пошкоджено БМП-2, МТ-ЛБ, 120 мм міномет та три бліндажі.

Бригада опублікувала вибухово-вогняно-пекельне відео знищення одного з ворожих танків FPV-дронами.

Джерело: Ракурс


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