Штурми у Серебрянському лісі - пекельне відео знищення російського танку FPV-дронами

https://racurs.ua/ua/n191395-shturmy-u-serebryanskomu-lisi-pekelne-video-znyschennya-rosiyskogo-tanku-fpv-dronamy.html

Ракурс

15 січня ворог знову вдався до масштабних штурмів позицій Волинської бригади тероборони у Серебрянському лісі на Луганщині.

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Попередньо усе ретельно спланувавши, кількасот ординців за підтримки бронетехніки посунули вперед, повідомила прес-служба 100 ОБР ТрО.

Противник відступив, зазнавши великих втрат, а «квитки на концерт кобзона2 одержали 27 окупантів. Ще 63 рашисти поранені. Також було знищено три танки, пошкоджено БМП-2, МТ-ЛБ, 120 мм міномет та три бліндажі.

Бригада опублікувала вибухово-вогняно-пекельне відео знищення одного з ворожих танків FPV-дронами.