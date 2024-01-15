Найближчими днями Рада працює без опалення

https://racurs.ua/ua/n191399-nayblyjchymy-dnyamy-rada-pracuvatyme-bez-opalennya.html

Ракурс

Найближчими днями Верховна Рада працюватиме без опалення.

.

Про тимчасову аварію з трубою 15 січня написав у своїх соцмережах народний депутат Ярослав Железняк («Голос»).

Тому, фраза «відморожені депутати» заграла новими фарбами. Одна надія на нестримну енергію колег, яка буде нас гріти, — саркастично прокоментував новину нардеп.

Тим часом З березня споживачі «Полтаватеплоенерго» можуть лишитися без гарячої води та опалення, пише «Суспільне». Це у разі, якщо не залишать чинну ціну на газ для населення та не передадуть у державну власність Кременчуцьку ТЕЦ, частину боргів якої зобов’язали оплатити «Полтаватеплоенерго».