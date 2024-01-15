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Ракурс
Найближчими днями Рада працює без опалення

Найближчими днями Рада працюватиме без опалення

15 січ 2024, 21:37
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Найближчими днями Верховна Рада працюватиме без опалення.


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Про тимчасову аварію з трубою 15 січня написав у своїх соцмережах народний депутат Ярослав Железняк («Голос»).

Тому, фраза «відморожені депутати» заграла новими фарбами. Одна надія на нестримну енергію колег, яка буде нас гріти, — саркастично прокоментував новину нардеп.

Тим часом З березня споживачі «Полтаватеплоенерго» можуть лишитися без гарячої води та опалення, пише «Суспільне». Це у разі, якщо не залишать чинну ціну на газ для населення та не передадуть у державну власність Кременчуцьку ТЕЦ, частину боргів якої зобов’язали оплатити «Полтаватеплоенерго».

Джерело: Ракурс


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