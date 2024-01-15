У Айові триває перше голосування президентських перегонів у США-2024 - як підтримують Трампа

https://racurs.ua/ua/n191402-u-ayovi-tryvaie-pershe-golosuvannya-prezydentskyh-peregoniv-u-ssha-2024-yak-pidtrymuut-trampa.html

Ракурс

У штаті Айова проходить перше голосування президентських перегонів у США 2024 року. Свого кандидата у президенти висувають місцеві республіканці.

.

Попереду із майже 30% відривом в Айові — Дональд Трамп. За даними останнього опитування NBC News/Des Moines Register/Mediacom Iowa poll, Дональд Трамп набирав 48%, Ніккі Гейлі — 20%, Рон Десантіс — 16% голосів.

Партійні вибори в Айові називаються «кокусами», на відміну від «праймеріз», як цей процес називають у більшості американських штатів.

«Голос Америки» передає з міста Індіанола у штаті Айова, що там у неділю, попри 26-градусний мороз, вилаштувалась черга людей, які прийшли на передвиборчий мітинг Дональда Трампа, колишнього президента США.

15 січня в Айові починається сезон виборів кандидатів у президенти США. Кокуси (партійні збори) у республіканців і демократів проходитимуть по-різному.

У 2020 році демократи змінили процедуру: обирати номінанта будуть поштою, і потім оголосять про результати.

Опитування Des Moines Register/NBC News/MediaCom свідчать, що 48% респондентів, які планують брати участь у кокусах, готові голосувати за Трампа.

Звертає увагу рейтинг підтримки Ніккі Гейлі — станом на зараз перевагу їй віддають 20% опитаних виборців Айови, губернатору Флориди Рону Десантісу — 16% (станом на 25 грудня Гейлі підтримували 15,7% опитаних, Десантіса — 18,4%).

Рейтинги інших кандидатів не перевищують 10%.

У грудневому опитуванні DMR/NBC Трамп набирав 51%, а в жовтневому — 43%, тоді як його головні суперники в обох випадках не набирали і 20%, пишуть BBC News.

11 січня на президентських дебатах Республіканської партії в Айові Десантіс і Гейлі посперечалися щодо підтримки України.

Гейлі наполягала на продовженні поставок озброєнь, тоді як Десантіс вимагав «чіткої» стратегії у російсько-українській війні і більшої підзвітності виділених коштів.