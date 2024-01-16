Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Російські ракети з Чорного моря продовжують загрожувати Україні, фото: MapMe Club

Кількість російських ракет у Чорному морі назвали у ВМС (ІНФОГРАФІКА)

16 січ 2024, 10:21
999

У Чорному морі станом на 7.30 сьогоднішнього дня, 16 січня, перебувають п’ять російських кораблів, серед яких один носій крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до восьми ракет.


.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі перебуває один ворожий корабель, котрий не є носієм «калібрів».

В Азовському морі — два ворожі кораблі.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

  • до Азовського моря — 12 суден, з них шість рухались з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — шість суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), — наголошують у ВМС.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів