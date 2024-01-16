Російські ракети з Чорного моря продовжують загрожувати Україні, фото: MapMe Club

https://racurs.ua/ua/n191407-kilkist-rosiyskyh-raket-u-chornomu-mori-nazvaly-u-vms-infografika.html

Ракурс

У Чорному морі станом на 7.30 сьогоднішнього дня, 16 січня, перебувають п’ять російських кораблів, серед яких один носій крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до восьми ракет.

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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі перебуває один ворожий корабель, котрий не є носієм «калібрів».

В Азовському морі — два ворожі кораблі.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

до Азовського моря — 12 суден, з них шість рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря — шість суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор.