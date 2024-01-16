Орбан передумав - він тепер за допомогу Україні, але є нюанс

https://racurs.ua/ua/n191432-orban-peredumav-vin-teper-za-dopomogu-ukrayini-ale-ie-nuans.html

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Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який у грудні 2023 року заблокував асигнування на допомогу Україні з бюджету ЄС у розмірі 50 млрд євро, у вівторок заявив, що допомагати Україні треба, але не з бюджету ЄС, а окремо і пропорційно до національного доходу країн-союзників, що допомагають.

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Якщо ми хочемо допомагати Україні — а я думаю, що це потрібно робити — […] то треба робити це так, щоб не шкодити бюджету ЄС. Віддавати 50 млрд євро авансом на чотири роки з бюджету ЄС — це порушення суверенітету та національних інтересів ЄС, — цитує прем'єр-міністра Угорщини агентство Reuters.

Він сказав, що Угорщина готова погодитись на те, щоб розрахувати навантаження на кожну країну на основі валового національного доходу.

Тоді ми разом із парламентом Угорщини забезпечимо суму, що належить з Угорщини, з бюджету Угорщини, — продовжив Орбан. — Така пропозиція Угорщини. Якщо Брюссель його прийме, тоді допомога Україні буде поза бюджетом. Якщо ні — тоді, на жаль, у мене не буде вибору, окрім як зупинити цей процес.

Європейська комісія пропонувала виділити на економічну допомогу Україні 50 млрд на найближчі чотири роки, включивши ці гроші до семирічного бюджетного плану ЄС. Він якраз діятиме ще чотири роки.

Орбан, який давно ворогує і з Україною, і з Брюсселем, у середині грудня на саміті Євросоюзу заблокував цей план.

Тепер ЄС збирається 1 лютого провести позачерговий саміт і спробувати на ньому все ж таки затвердити план допомоги Україні, умовивши Угорщину.

Орбан виступав у вівторок у Будапешті на спільній прес-конференції з іншим противником допомоги Україні, який приїхав з візитом, новим прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Фіцо у своїх заявах продовжив свою лінію, згідно з якою допомогу Україні начебто лише продовжить непотрібне кровопролиття.

Навіщо переглядати бюджет таким чином, що в той час, коли ми маємо потреби всередині ЄС, ми витрачатимемо гроші не на них, а на Україну? — сказав Фіцо.

Нагадаємо, Financial Times, посилаючись на високопосадовців, написала, що Європейська комісія готова підкоритися деяким вимогам Угорщини, щоб забезпечити пакет підтримки України у розмірі 50 млрд євро.

Щоб переконати Орбана відмовитися від свого вето, комісія нібито готова надати прем'єр-міністру Угорщини можливість у 2025 році зупинити угоду про фінансування на півдорозі.

У рамках потенційної угоди ЄС погодиться включати перегляд чотирирічного пакета підтримки наступного року, коли можна буде оцінити, чи потрібна Україні вся ця сума, а також чи виконав Київ вимоги для отримання допомоги ЄС. Це дало б можливість Орбану накласти вето на її продовженні, пише видання.

Комісія також готова, за даними FT, погодиться на щорічні перевірки та включення пункту про «аварійне гальмування», згідно з яким будь-яка країна зможе висловити занепокоєння щодо допомоги Україні.