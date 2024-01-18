Українські військові на півночі. Фото: командування Об’єднаних сил

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Диверсійно розвідувальні групи росіян не полишають спроб прорвати кордон України на півночі.

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Декілька спроб ворог здійснив на початку 2024 року — п’ять разів окупанти намагались зайти на прикордоння Чернігівської та Сумської областей. Однак станом на 18 січня ситуація на північному кордоні стабільна. Про це командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив під час відвідання заходів бойової підготовки у Чернігівській області, повідомило командування у Facebook.

За його словами, зараз не фіксується накопичення сил ворога біля кордону. А бійці Сил оборони цілодобово працюють над покращенням своїх навичок, аби зупинити ворожі наміри.

Наєва додав, що зараз у Північній операційній зоні триває підготовка протидиверсійних і протидесантних резервів. Українські бійці вчаться протидіяти умовному ворогу із залученням безпілотної авіації, виставляли вибухові інженерні загородження, створювати спостережні пости та висувати протидиверсійний резерв.

Також генерал-лейтенант додав, що останнім часом зростання рівня загрози на Київському напрямку військове командування не спостерігає.

Що буде надалі — будемо спостерігати за ворогом, своєчасно робити висновки, доповідати вищому командуванню та посилювати себе додатковими силами у разі, якщо таке почне відбуватися, — повідомив командувач.

Нагадаємо, днями російська диверсійно-розвідувальна група проникла на територію Чернігівської області й розстріляла автомобіль із цивільним чоловіком на території Семенівської громади.