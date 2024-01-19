Тимчасовий захист для українців - Польща пояснила, кого стосується рішення

https://racurs.ua/ua/n191512-tymchasovyy-zahyst-dlya-ukrayinciv-polscha-poyasnyla-kogo-stosuietsya-rishennya.html

Ракурс

Опубліковане польською владою оголошення про продовження дії тимчасового захисту не стосувалося громадян України, які мають в країні тимчасовий захист на основі спеціального закону.

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Про це 19 січня повідомило посольство України у Польщі.

У диппредставництві уточнили, що оголошення Управління у справах іноземців не стосувалося осіб, що мають PESEL зі статусом UKR, і не означає продовження дії тимчасового захисту громадян України, які отримали цей статус на основі спеціального закону від 12 березня 2022 року.

У коментарі «Радіо Свобода» у посольстві додатково розтлумачили, що це рішення стосується осіб без громадянства або громадян третіх країн (але не України), які можуть довести, що до 24 лютого 2022 року вони легально проживали в Україні на підставі дійсної посвідки на постійне проживання, виданої відповідно до законодавства України, і не можуть безпечно повернутися до своєї країни або регіону походження.

Простіше кажучи, це стосується іноземців, які на постійній основі проживали в Україні і були змушені виїхати в Європу через початок повномасштабного вторгнення в Україну. Але це ще не стосується громадян України, які були змушені виїхати через початок повномасштабної війни. Ми всі дуже сподіваємося, що це скоро станеться, — сказав правохахисник Сергій Скорицький.

Що стосується рішення для продовження тимчасового захисту саме для українців, то воно ще допрацьовується владою Польщі та у найближчі тижні буде передане на схвалення до Сейму.

За інформацією польського видання Dziennik Gazeta Prawna уряд працює над поправками до спецзакону, який передбачає продовження терміну перебування українських біженців.