Росіяни замерзають - у Новосибірську масштабні аварії на теплових мережах

https://racurs.ua/ua/n191514-rosiyany-zamerzaut-u-novosybirsku-masshtabni-avariyi-na-teplovyh-merejah.html

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Комісія з надзвичайних ситуацій Новосибірської області запровадила в російському місті Новосибірськ режим надзвичайної ситуації через проблеми з теплопостачанням.

Про це повідомив голова регіону Андрій Травніков.

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Режим надзвичайної ситуації запровадили через аварію, що сталася в системі теплопостачання Ленінського району Новосибірська. У ніч проти 19 січня на вулиці Петропавлівській стався третій прорив трубопроводу, через що житлові будинки залишилися без опалення та гарячої води.

Після введення режиму НС усуненням аварії зайнялася регіональна влада, оперативний штаб очолив віце-губернатор Сергій Сьомка.

Надзвичайну ситуацію у Новосибірську віднесли до регіонального рівня реагування, що дозволяє владі залучити до усунення аварії сили та кошти з усієї області, повідомив міністр ЖКГ та енергетики регіону Денис Архіпов. Загалом, за його словами, через нову аварію опалення немає у 69 будинках у лівобережній частині міста.

Крім того, як повідомляє «Інтерфакс», у Новосибірську продовжують ремонтувати дві ділянки тепломереж у правобережній частині міста, де напередодні вода розлилася по вулиці Лазурній та вулиці Чаплигіна, а без опалення залишилося 15 будинків.

Масштабні аварії на теплових мережах у Новосибірську трапляються не вперше. Через аварії, що сталися 11 та 17 січня, без тепла та гарячої води залишилися будинки у лівобережній частині міста.

З початку 2024 року у регіонах Росії на тлі морозів сталося кілька комунальних аварій. Одна з найбільших сталася на котельні в Подільську, через що без опалення залишилося більш як 170 багатоквартирних будинків, в яких мешкають 20 тис. людей, а також лікарня.

За останні 10 днів у ряді кварталів на лівому березі тепло подавалося лише кілька годин. Жителі міста публікують у соцмережах фотографії, де термометри показують температуру близько +5+10 градусів у приміщенні.

Цими днями в Новосибірську нічна температура не перевищує -23 градуси за Цельсієм. При цьому мерія Новосибірська попросила мешканців міста «обмежити підключення засобів обігріву» у будинках «зі старою проводкою». Влада міста почала відкривати пункти обігріву.