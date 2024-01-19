Про критичну ситуацію в Авдіївці повідомив журналіст Бутусов

https://racurs.ua/ua/n191515-pro-krytychnu-sytuaciu-v-avdiyivci-povidomyv-jurnalist-butusov.html

Ракурс

Про критичну ситуацію в Авдіївці повідомив журналіст Юрій Бутусов.

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За його словами, ворог зумів зачепитись за кілька будинків на околиці Авдіївки. Українське керівництво має негайно надати посилення, вважає Бутусов.

Він розповів, що у будинки зайшли кілька груп росіян — без якихось масштабних штурмів, а «просто зайшли», бо у тому місці просто не вистачає людей та технічних засобів для контролю усіх посадок та підходів.

При тому рівні комплектності, який на тому напрямку є, дива не трапиться, і у ворога виникають шляхи проникнення скрізь бойові порядки, — написав Бутусов у Фейсбук.

Натомість у зведенні Генштабу ЗСУ уранці 19 січня повідомлялося, що «на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку».

Сили оборони протягом минулої доби відбили 27 атак ворога в районах Новокалинового, Новобахмутівки, Авдіївки та ще 17 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

Про те, що російські війська здійснили підтверджені просування поблизу Бахмута, Авдіївки і прикордонної зони Донецької та Запорізької областей на тлі триваючих позиційних боїв уздовж фронту, повідомляв раніше Інститут дослідження війни.