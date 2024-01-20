Румунські фермери розблокували один із пунктів пропуску. Фото: ДПСУ

https://racurs.ua/ua/n191540-rumunski-fermery-rozblokuvaly-odyn-iz-punktiv-propusku-dpsu.html

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Румунські фермери розблокували пункти пропуску «Сірет — Порубне».

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Рух вантажівок в цьому КПП повністю розблокований. Оформлення всіх категорій транспортних засобів як на в’їзд, так і на виїзд з України здійснюється встановленим порядком. Про це повідомили в Державній прикордонній службі.

Прикордонники також наголосили, що для вантажівок продовжує діяти електронна черга.

Напередодні, 19 січня, румунські фермери припинили блокувати пункт пропуску «Вікову-де-Сус», що навпроти українського КПП «Красноїльська». Проте фури через цей український пункт можуть їхати тільки порожніми.

Нагадаємо, станом на 18 січня румунські фермери блокували пункти пропуску «Сірет — Порубне», «Вікову-де-Сус — Красноїльськ» та «Халмеу — Дякове». Терміни проведення блокади тоді залишалися невідомими.