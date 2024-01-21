Повітряні сили завдали ударів по районах зосередження противника. Фото:

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Українські Сили оборони продовжують завдавати противнику втрат.

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Упродовж неділі авіація Повітряних сил завдала ударів по дев’яти районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника. А ракетні війська уразили пункту управління, три артилерійські засоби та систему ППО росіян. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 21 січня.

Загалом упродовж доби на фронті відбулося 59 бойових зіткнень. Найбільше російських атак українські військові відбили на Авдіївському напрямку — 14 штурмів.

На Куп’янському напрямку захисники відбили сім атак, а на Лиманському та Запорізькому — по чотири атаки. П’ять ворожих штурмів було відбито на Бахмутському напрямку. А на Мар’їнському напрямку Сили оборони ворог три рази безуспішно намагався покращити тактичне положення.

Нагадаємо, 21 січня стало відомо, що підрозділи Сил оборони вийшли з Крохмального на Куп’янському напрямку. Командування Сухопутних військ заявило, що це тимчасове рішення, а військові перемістилися на інші рубежі, щоб зберегти життя.