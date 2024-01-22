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Ракурс
Кібершахраї видають себе за ДСНС, фото: ДСНС

ДСНС попереджає про кібершахраїв, які розсилають фейкові «плани евакуації»

22 січ 2024, 12:57
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ДСНС попереджає про кібершахраїв, котрі розсилають листи від імені відомства.


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Відповідну заяву сьогодні, 22 січня, опублікувала прес-служба відомства.

Сьогодні українці почали отримувати повідомлення нібито від ДСНС щодо плану евакуації мешканців з підозрілими посиланнями! Офіційно повідомляємо: це робота кібершахраїв! ДСНС не здійснювала розсилку цих повідомлень, а переходити за посиланнями вкрай небезпечно! — наголошують у відомстві.

У ДСНС закликають українців довіряти лише перевіреним джерелам.

Вся актуальна інформація завжди розміщується на нашому офіційному сайті та сторінках ДСНС у соціальних мережах! — нагадують у відомстві.

Джерело: Ракурс


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