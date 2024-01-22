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Кібершахраї видають себе за ДСНС, фото: ДСНС
ДСНС попереджає про кібершахраїв, які розсилають фейкові «плани евакуації»https://racurs.ua/ua/n191602-dsns-poperedjaie-pro-kibershahrayiv-yaki-rozsylaut-feykovi-plany-evakuaciyi.htmlРакурс
ДСНС попереджає про кібершахраїв, котрі розсилають листи від імені відомства.
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Відповідну заяву сьогодні, 22 січня, опублікувала прес-служба відомства.
Сьогодні українці почали отримувати повідомлення нібито від ДСНС щодо плану евакуації мешканців з підозрілими посиланнями! Офіційно повідомляємо: це робота кібершахраїв! ДСНС не здійснювала розсилку цих повідомлень, а переходити за посиланнями вкрай небезпечно! — наголошують у відомстві.
У ДСНС закликають українців довіряти лише перевіреним джерелам.
Вся актуальна інформація завжди розміщується на нашому офіційному сайті та сторінках ДСНС у соціальних мережах! — нагадують у відомстві.
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