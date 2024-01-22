ДСНС попереджає про кібершахраїв, які розсилають фейкові «плани евакуації»

ДСНС попереджає про кібершахраїв, котрі розсилають листи від імені відомства.

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Відповідну заяву сьогодні, 22 січня, опублікувала прес-служба відомства.

Сьогодні українці почали отримувати повідомлення нібито від ДСНС щодо плану евакуації мешканців з підозрілими посиланнями! Офіційно повідомляємо: це робота кібершахраїв! ДСНС не здійснювала розсилку цих повідомлень, а переходити за посиланнями вкрай небезпечно! — наголошують у відомстві.