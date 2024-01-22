Кличко заступився за Мазепу

https://racurs.ua/ua/n191613-klychko-zastupyvsya-za-mazepu.html

Ракурс

Міський голова Києва Віталій Кличко заступився за інвестбанкіра Ігоря Мазепу.

.

Він не впевнений, чи справді держава, «в якій це відбувається, рухається в ЄС і чи усвідомлює влада всю небезпечність моменту?».

Кличко опублікував 22 січня критичний щодо влади пост у своїх соцмережах, у якому скептично оцінив те, що сьогодні відбувається в Україні з демократичними свободами та принципами і куди рухається держава.

З такими питаннями зателефонував мені німецький приятель, дуже добре обізнаний в питаннях світової політики та війни в Україні. Але навіть він сказав, що відверто збентежений останніми резонансними подіями — переслідування незалежних журналістів, погрози, прослуховування та втручання в особисте життя працівників ЗМІ, які критикують владу, — написав мер.

Кличко нагадав, що справа проти власника однієї з найбільших інвестиційних компаній — Concorde Capital — Ігоря Мазепи порушена багато років тому, а застава у 100 разів більша від заявленої суми збитків. застава, яку спочатку вимагали прокурори. Її зменшили вдвічі, але все одно до колосальної суми. Мер нагадав також, що «вночі випадково ще й згорів заміський будинок Мазепи».

Ігор Мазепа — той, хто відкрито заявляв про тиск на бізнес в Україні. Той, хто намагався обʼєднати бізнес, щоб разом вистояти проти свавілля правоохоронців. Бо останнім часом все більше бізнесменів нарікають на шалені побори, якими їх обкладають, на вимоги віддати частку в бізнесі або й віддати його повністю. Не погоджуєшся — кримінальні справи, обшуки, гучні заяви, і навіть можуть «знайти» «російський слід», — написав Кличко.

Історія питання

Рух «Маніфест 42» у відповідь на арешт Ігоря Мазепи вимагає від влади розв’язувати проблему тиску на бізнес і готує попереджувальний протест. Обʼєднання зупинить на годину свої підприємства — у разі, якщо влада не відреагує на її вимоги. Про це йдеться у заяві громадського руху.

Тим часом сторона захисту Ігоря Мазепи подала апеляційну скаргу на ухвалу Печерського районного суду, згідно з якою бізнесмена взяли під варту з альтернативою застави у 349 мільйонів гривень. Про це йдеться в заяві компанії, яка представляє інтереси Мазепи.

Водночас там зазначили, що апеляційну скаргу доповнять, коли отримають повний текст ухвали Печерського райсуду.

З 19 січня бізнесмен Ігор Мазепа перебуває у Лукʼянівському слідчому ізоляторі. Його адвокат Тарас Пошиванюк у коментарі hromadske розповідав, що Мазепа перебуває у прийнятних умовах, «наскільки це можливо в умовах Лук’янівського СІЗО».

Бізнесмену призначили запобіжний захід у виді тримання під вартою до 27 лютого з можливістю внесення майже 350 млн грн застави. Також у СІЗО відправили його брата Юрія. Ще двох підозрюваних суд відправив під варту, встановивши розмір застави у 45 млн та 20 млн грн.