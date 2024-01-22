У Нацполіції розповіли, чи поліцейські роздаватимуть повістки

https://racurs.ua/ua/n191615-u-nacpoliciyi-rozpovily-chy-policeyski-rozdavatymut-povistky.html

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Поліцейські не будуть роздавати повістки громадянам, бо це не входить до їхніх обов’язків.

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Про це повідомив голова Нацполіції Іван Вигівський.

Поліція максимально сприяє ТЦК в тому, щоб встановлювати місце перебування ухилянтів, та згідно з повноваженнями і за наявності необхідних документів від ТЦК, доставляти до них таких осіб. Але вручення повісток, спільні наряди — це додаткове навантаження, і у нас немає такого ресурсу, щоб поставити біля кожного працівника ТЦК ще й поліцейського, — сказав Іван Вигівський для «РБК-Україна».

При цьому, за словами голови Нацполіції, навіть якщо законом буде встановлена така норма, як вручення повісток поліцейськими, то поліції все одно не вистачить людей.

Фактично у нас в строю 98 тис. поліцейських. З них трохи понад 20 тис. — жінок. Беремо щодобові наряди по державі, це десь 7 тис. нарядів, в яких залучені понад 20 тис. поліцейських, — пояснив він.

Вигівський нагадав, що поліція стоїть на блокпостах, щодня виконує свої обов’язки, в тому числі й непритаманні їй функції.