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У Нацполіції розповіли, чи поліцейські роздаватимуть повістки
У Нацполіції розповіли, чи поліцейські роздаватимуть повісткиhttps://racurs.ua/ua/n191615-u-nacpoliciyi-rozpovily-chy-policeyski-rozdavatymut-povistky.htmlРакурс
Поліцейські не будуть роздавати повістки громадянам, бо це не входить до їхніх обов’язків.
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Про це повідомив голова Нацполіції Іван Вигівський.
Поліція максимально сприяє ТЦК в тому, щоб встановлювати місце перебування ухилянтів, та згідно з повноваженнями і за наявності необхідних документів від ТЦК, доставляти до них таких осіб. Але вручення повісток, спільні наряди — це додаткове навантаження, і у нас немає такого ресурсу, щоб поставити біля кожного працівника ТЦК ще й поліцейського, — сказав Іван Вигівський для «РБК-Україна».
При цьому, за словами голови Нацполіції, навіть якщо законом буде встановлена така норма, як вручення повісток поліцейськими, то поліції все одно не вистачить людей.
Фактично у нас в строю 98 тис. поліцейських. З них трохи понад 20 тис. — жінок. Беремо щодобові наряди по державі, це десь 7 тис. нарядів, в яких залучені понад 20 тис. поліцейських, — пояснив він.
Вигівський нагадав, що поліція стоїть на блокпостах, щодня виконує свої обов’язки, в тому числі й непритаманні їй функції.
Ми готові допомагати, але особисто фізично поліцейські ходити роздавати повістки не будуть. Принаймні до того, поки законом не буде встановлена така норма та це не буде визначено нашим функціоналом, — сказав голова Національної поліції.