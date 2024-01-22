Лідер ультраправих Німеччини хоче, щоб ФРН здійснила власний Brexit

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Партія «Альтернатива для Німеччини» (AfD) наполягатиме на проведенні референдуму щодо членства Німеччини в ЄС, якщо коли-небудь прийде до влади.

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Про це заявила її співлідер Аліса Вайдель.

Партія хоче реформувати ЄС і обмежити повноваження Європейської комісії, але «якщо така реформа неможлива, якщо ми не можемо відновити суверенітет країн-членів ЄС, тоді громадяни повинні вирішити, як у Великій Британії, — сказала Вайдель в інтерв’ю Financial Times, опублікованому в понеділок.

Вихваляючи Великк Британію за її вихід з ЄС після плебісциту 2016 року, Вайдель сказала, що Німеччина «може провести референдум про «Дексіт» — вихід Німеччини з ЄС».

AfD вже давно виступає відкрито антиєвропейською силою, зазначаючи у своїй партійній програмі, що «ми вважаємо, що ЄС не можна реформувати, і розглядаємо його як провальний проект».

Попри низький рівень підтримки ЄС серед прихильників партії, опитування, проведені у вересні 2023 року, показують, що більшість виборців AfD навряд чи проголосують за «Вихід», а 52% підтримують те, щоб залишитися в ЄС.

Згідно з опитуваннями POLITICO, AfD зараз посідає друге місце в національному масштабі з 23%, і процвітає, попри нещодавній скандал, який спровокував найбільші антикрайні праві протести в країні за десятиліття. У неділю, 21 січня, сотні тисяч людей вийшли на вулиці по всій Німеччині.

Минулого тижня у ФРН виявили, що деякі члени AfD приєдналися до таємної зустрічі з неонацистами та іншими екстремістами, щоб обговорити «реміграцію», пришвидшення депортації шукачів притулку, мігрантів і навіть громадян Німеччини з міграційним походженням, які не змогли інтегруватися. Вайдель звільнила свого співробітника, який був присутній на зустрічі.