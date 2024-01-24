Деталі операції зі знищення Ту-22 у росії розкрило ГУР. Фото:

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Деталі операції зі знищення Ту-22 у росії розкрила українська воєнна розвідка.

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У серпні 2023 року на військовому аеродромі «Сольці» у Новгородській області рф було знищено стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, а ще два — виведені з ладу. Цю місію виконали представники ГУР. Про це повідомили на сайті Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Розвідувальна група полковника Олега Бабія пробралася у глибокий тил противника та подолала пішки понад 600 км територією ворога, щоб виконати спеціальне бойове завдання — зупинити терористичні авіаційні бомбардування росіянами українських міст.

Після успішно виконаного завдання бійці поверталися на підконтрольну Україні територію, але потрапили у засідку та вступила в нерівний бій з російськими загарбниками. Командир прикривав відхід своїх бойових побратимів. У тому бою Олег Бабій загинув.

За свій героїчний подвиг Олег Бабій посмертно нагороджений званням Героя України з присвоєнням ордену «Золота зірка», — зазначили в ГУР.

Нагадаємо, у серпні минулого року військовий аеродром «Сольці» у Новгородській області росії атакували безпілотники. Тоді було знищено два літаки Ту-22М3, ще два — пошкоджені. Розвідка Великої Британії припускала, що деякі атаки БПЛА на російські військові об'єкти можуть здійснюватися з території країни-агресора.