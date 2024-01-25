Велика Британія та Швеція долучилися до Коаліції дронів. Фото:

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Ракурс

Швеція і Велика Британія приєдналися до нещодавно створеної Коаліції дронів.

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Раніше цю Коаліцію створили Україна та Латвія. Міністр оборони Швеції Поль Джонсон оголосив про це рішення під час засідання Контактної групи з питань оборони України 23 січня. А Велика Британія зголосилася стати співлідером Коаліції разом із Латвією. Про це 25 січня повідомило Міністерство оборони України.

Зазначається, що про рішення про створення Коаліції дронів та РЕБ ухвалили під час візиту міністра оборони Латвії Андріса Спрудса до Києва. Тепер вона налічує чотири країни-учасниці.

Раніше повідомлялося, що у січні цього року запрацювала Коаліція артилерії з посилення Збройних сил України.

А Велика Британія разом із Норвегією очолили нову морську коаліцію для України. Ці країни на додачу до тральщиків «Чернігів» (M310) та «Черкаси» (M311) передадуть Україні 20 амфібій Viking та 23 швидкісних човни.