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Людмила Кіченок вийшла у фінал Australian Open. Фото:
Українка Кіченок вперше в кар'єрі вийшла у фінал Australian Openhttps://racurs.ua/ua/n191741-ukrayinka-kichenok-vpershe-v-karieri-vyyshla-u-final-australian-open.htmlРакурс
Фінал тенісного турніру Australian Open відбудеться за участі спортсменки з України.
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Українка Людмила Кіченок вперше в кар'єрі зіграє у фіналі жіночих парних змагань Грендслем. У тандемі з латвійкою Єленою Остапенко вона перемогла у півфіналі. У чотирьох матчах на шляху до півфіналу Кіченок та Остапенко поступилися лише одним сетом — у матчі другого кола з господарками змагань Кімберлі Біррелл та Олівією Гадецькі (2:1). Решту матчів тандем закінчив перемогами 2:0. Про це повідомило «Суспільне».
Зазначається, що у півфіналі фаворитками вважалися канадка Габріела Дабровські та Ерін Раутліфф з Нової Зеландії. Однак українка та латвійка їх перемогли.
Australian Open. Парний жіночий півфінал
Людмила Кіченок/Єлена Остапенко (Україна/Латвія, 11) — Габріела Дабровські/Ерін Раутліфф (Канада/Нова Зеландія, 4) — 2:0 (7:5, 7:5)
Comeback complete ✅— #AusOpen (@AustralianOpen) January 26, 2024
Down 3−5 in both sets, Lyudmyla Kichenok & @jelenaostapenk8 defeat Dabrowski/Routliffe 7−5 7−5 for their first Grand Slam women’s doubles final!#AusOpen • @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennispic.twitter.com/1l3nKVtevp
Нагадаємо, 21 січня українська тенісистка Даяна Ястремська досягла історичного результату на Australian Open-2024 — спортсменка пройшла до півфіналу турніру, в ¼ фіналу здолавши 19-річну Лінду Носкову з Чехії. Вона разом з Мартою Костюк пройшли до чвертьфіналу на Australian Open-2024. Таким чином уперше на цій стадії Україна була представлена одразу двома тенісистками.
Джерело: «Суспільне»