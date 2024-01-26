Людмила Кіченок вийшла у фінал Australian Open. Фото:

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Ракурс

Фінал тенісного турніру Australian Open відбудеться за участі спортсменки з України.

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Українка Людмила Кіченок вперше в кар'єрі зіграє у фіналі жіночих парних змагань Грендслем. У тандемі з латвійкою Єленою Остапенко вона перемогла у півфіналі. У чотирьох матчах на шляху до півфіналу Кіченок та Остапенко поступилися лише одним сетом — у матчі другого кола з господарками змагань Кімберлі Біррелл та Олівією Гадецькі (2:1). Решту матчів тандем закінчив перемогами 2:0. Про це повідомило «Суспільне».

Зазначається, що у півфіналі фаворитками вважалися канадка Габріела Дабровські та Ерін Раутліфф з Нової Зеландії. Однак українка та латвійка їх перемогли.

Australian Open. Парний жіночий півфінал

Людмила Кіченок/Єлена Остапенко (Україна/Латвія, 11) — Габріела Дабровські/Ерін Раутліфф (Канада/Нова Зеландія, 4) — 2:0 (7:5, 7:5)

Нагадаємо, 21 січня українська тенісистка Даяна Ястремська досягла історичного результату на Australian Open-2024 — спортсменка пройшла до півфіналу турніру, в ¼ фіналу здолавши 19-річну Лінду Носкову з Чехії. Вона разом з Мартою Костюк пройшли до чвертьфіналу на Australian Open-2024. Таким чином уперше на цій стадії Україна була представлена одразу двома тенісистками.

Джерело: «Суспільне»