Давид Арахамія запропонував відправити депутатів та чиновників на військові навчання. Фото:

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Народним депутатам та державним службовцям запропонували пройти військові навчання.

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Депутати та чиновники мають проходити військові навчання на загальних умовах з іншими громадянами. Але такі тренування можуть відбуватися у частковому режимі. Ці нововведення можуть змінити ставлення українців до мобілізації. Таку заяву зробив голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, передає LB.

Я не маю на увазі, що ми будемо замість сесії в учебці. Це буде парт-тайм, — зазначив він.

Арамахія відзначив, що громадянам потрібно пояснити, як проходить мобілізація. Він розповів, що багато хто думає, що після отримання повістки та проходження військово-лікарської комісії, відразу відправляють в «учебку», де немає достатнього навчання, а потім — на фронт.

Нагадаємо, скандальний урядовий проект закону про мобілізацію 11 повернули в Кабмін на доопрацювання. Законотворці запропонували низку новацій, серед яких — зміна призовного віку з 27 до 25 років, 90-денна відпустка військовим після полону та тримісячна базова військова служба для осіб від 18 до 25 років.

Повістки пропонували надсилати електронним шляхом, а ухилянтам хотіли заборонити керувати власним авто та користуватися власними грошима. Також пропонувалося мобілізовувати людей з інвалідністю.

Джерело: LB