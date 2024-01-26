ЄС шукає альтернативне постачання газу в Європу, якщо транзит через Україну припиниться

ЄС шукає альтернативу Україні для транзиту газу в Європу

https://racurs.ua/ua/n191765-ies-shukaie-alternatyvne-postachannya-gazu-v-ievropu-yakscho-tranzyt-cherez-ukrayinu-prypynetsya.html

Ракурс

Євросоюз шукає альтернативні шляхи постачання на випадок того що угоду про транзит газу росії через Україну не буде продовжено.

.

Джерела Bloomberg стверджують, що країни ЄС проводять підготовку до того, що угоду про транзит російського газу через Україну, термін дії якої закінчується наприкінці року, не буде продовжено.

Єврокомісія аргументує це тим, що навіть найбільш залежні від російських поставок країни, такі як Австрія і Словаччина, зможуть знайти альтернативні джерела постачання у разі припинення поставок.

Єврокомісія попередньо проаналізувала потенційні сценарії, що можуть виникнути в результаті розірвання транзитної угоди. Також було проведено моделювання потужностей інших трубопроводів, таких як «Турецький потік», щоб допомогти компенсувати будь-який дефіцит.