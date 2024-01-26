ЄС шукає альтернативне постачання газу в Європу, якщо транзит через Україну припиниться

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ЄС шукає альтернативу Україні для транзиту газу в Європу
ЄС шукає альтернативне постачання газу в Європу, якщо транзит через Україну припинитьсяhttps://racurs.ua/ua/n191765-ies-shukaie-alternatyvne-postachannya-gazu-v-ievropu-yakscho-tranzyt-cherez-ukrayinu-prypynetsya.htmlРакурс
Євросоюз шукає альтернативні шляхи постачання на випадок того що угоду про транзит газу росії через Україну не буде продовжено.
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Джерела Bloomberg стверджують, що країни ЄС проводять підготовку до того, що угоду про транзит російського газу через Україну, термін дії якої закінчується наприкінці року, не буде продовжено.
Єврокомісія аргументує це тим, що навіть найбільш залежні від російських поставок країни, такі як Австрія і Словаччина, зможуть знайти альтернативні джерела постачання у разі припинення поставок.
Єврокомісія попередньо проаналізувала потенційні сценарії, що можуть виникнути в результаті розірвання транзитної угоди. Також було проведено моделювання потужностей інших трубопроводів, таких як «Турецький потік», щоб допомогти компенсувати будь-який дефіцит.
За словами джерел агенції, виконавча влада блоку обговорить це питання з державами-членами в лютому, перш ніж офіційно представити план міністрам енергетики на зустрічі в Брюсселі 4 березня.
Одне з джерел визнало, що все ще можуть бути способи для країн і компаній з контрактами після 2024 року забезпечити газ через Україну.
Одним із методів було б, щоб росія постачала газ до українського кордону, а потім суб'єкт ЄС укладав угоду з оператором газотранспортної системи Києва про транспортування газу до Австрії, Словаччини чи Чехії — трьох країн, які найбільше залежать від поставок з Москви.
Словаччина каже, що Україна відкрита для транзиту російського газу після 2024 року. Цього тижня Україна заперечила, що готова переглянути транзитну угоду з росією після того, як прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що така можливість є.