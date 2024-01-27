Червоний Хрест: якщо в Іл-76 справді були українці, рф має повернути їхні тіла

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Якщо в катастрофі літака Іл-76 справді загинули українські полонені, рф має повернути їхні тіла Україні.

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Про це заявили у МКЧХ.

Дуже мало часу минуло з того моменту для того, щоб були такі заяви, щоб були такі сигнали (про те, що рф готова віддати Україні тіла. — «Ракурс»). Тобто зазвичай має більше часу пройти для того, щоб сторони провели такий обмін, — сказав представник делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) в Україні Олександр Власенко.

Речник делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні пояснив «Цензору», що загалом такі обміни регулярні:

Обмін тілами відбувається постійно. Якщо говорити про тіла загиблих, то абсурдно говорити про їхню повторну участь у конфлікті, тому тіла мають повертатися якнайшвидше. Ми беремо у цьому певну участь — в обміні тілами між російською федерацією і Україною. Якщо є загиблі (громадяни України. — «Ракурс») внаслідок цієї авіакатастрофи, то їхні тіла мають бути повернуті.

Увечері 26 січня у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими підтвердили, що 24 січня в Україну планували повернути 65 військовослужбовців зі списку, який публікували російські пабліки.

Водночас очільник ГУР Кирило Буданов заявив, що наразі відсутня достовірна та вичерпна інформація з приводу того, хто міг насправді перебувати на борту російського військово-транспортного літака Іл-76, який розбився у Бєлгородській області рф 24 січня.

Уранці 27 січня Слідчий комітет росії опублікував відео з нібито посадкою полонених в Іл-76. На відео, як стверджує російська сторона, показано посадку українських військовополонених на борт Іл-76, який згодом зазнав аварії під Бєлгородом.

Відео, яке триває трохи більше як хвилину, складається з двох частин. У першій частині ролика можна побачити колону автомобілів, що під’їжджає до літака по засніженій трасі. У другій частині показаний більшим планом літак, біля якого видно пересування деяких людей і машин. Встановити достеменно, що все, що відбувається на відеозаписі, має стосунок до твердження СК рф, неможливо.

Все, що можна розпізнати, — машину з включеною сигналізацією, за якою слідує низка з шести автозаків. На відео відсутні титри у вигляді дати й часу зйомки. Жодних додаткових подробиць у пресслужбі Слідчого комітету не повідомили.

Президент рф путін 26 січня вперше прокоментував катастрофу російського Іл-76. Він стверджує, що літак було вражено українськими військовими за допомогою системи ППО іноземного виробництва.

Це видно за елементами вражання. Наші ППО по своєму літаку за визначенням завдавати удари не можуть. Там стоять системи «свій-чужий», і скільки б оператор на кнопку не натискав, наші системи ППО не спрацювали б, — запевнив путін на зустрічі зі студентами, які беруть участь у війні проти України.

За його словами, Головне управління розвідки (ГУР) українського Міноборони знало, що рф перевозить військовополонених.

Журналісти провели розбір логіки роботи системи розпізнавання. Згідно з коментарем відділу «Розбір» видання «Медуза, логіка роботи системи радіоелектронного розпізнавання відрізняється від тієї, що описав путін. Вона, стверджують журналісти, лише помічник для операторів ППО в розпізнаванні цілей в бойових обставинах, покликаний знизити кількість випадків ураження своїх літальних апаратів так званим «дружнім вогнем» і робота таких систем — це «завжди компроміс між ефективністю і швидкістю виявлення й ураження ворожих цілей і безпекою для своїх літальних апаратів».