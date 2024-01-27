Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Прикордонники врятували чоловіка, який намагався перетнути Тису, скріншот відео

Прикордонники врятували з Тиси чоловіка, який намагався потрапити до Угорщини за підказками навігатора (ВІДЕО)

27 січ 2024, 16:49
999

Прикордонники витягли з Тиси чоловіка, який самостійно проклав маршрут до Угорщини за допомогою навігаційного додатка, однак не врахував, що річка досить небезпечна.


.

Відповідне відео сьогодні, 27 січня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Стрімка течія збила його з ніг та понесла у невідомому напрямку. Все, що зміг зробити молодик, — вхопитися за гілля на березі річки та викликати рятувальні служби, — вказано в повідомленні. — Прикордонники допомогли вибратися чоловіку з води, доставили у підрозділ та зігріли.

Нагадаємо, нещодавно у ДПСУ назвали кількість чоловіків, які за час повномасштабного російського вторгнення загинули, намагаючись перетнути річку Тиса, котра частково тече по кордону між Україною та Румунією й Угорщиною.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів