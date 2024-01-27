Прикордонники врятували чоловіка, який намагався перетнути Тису, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n191792-prykordonnyky-vryatuvaly-z-tysy-cholovika-yakyy-namagavsya-potrapyty-do-ugorschyny-za-pidkazkamy.html

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Прикордонники витягли з Тиси чоловіка, який самостійно проклав маршрут до Угорщини за допомогою навігаційного додатка, однак не врахував, що річка досить небезпечна.

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Відповідне відео сьогодні, 27 січня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Стрімка течія збила його з ніг та понесла у невідомому напрямку. Все, що зміг зробити молодик, — вхопитися за гілля на березі річки та викликати рятувальні служби, — вказано в повідомленні. — Прикордонники допомогли вибратися чоловіку з води, доставили у підрозділ та зігріли.

Нагадаємо, нещодавно у ДПСУ назвали кількість чоловіків, які за час повномасштабного російського вторгнення загинули, намагаючись перетнути річку Тиса, котра частково тече по кордону між Україною та Румунією й Угорщиною.