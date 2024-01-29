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Переговори в Ужгороді — Угорщина зажадала повернення своїй меншині прав, які вона мала до 2015 рокуhttps://racurs.ua/ua/n191852-peregovory-v-ujgorodi-ugorschyna-zajadala-povernennya-svoyiy-menshyni-prav-yaki-vona-mala.htmlРакурс
Угорщина хоче повернення своїй меншині всіх прав, які вона мала до 2015 року. Про це стало відомо за підсумками візиту міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто до Ужгорода 29 січня.
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Глава МЗС Угорщини поінформував, що угорська сторона сформулювала прохання в 11 пунктах, повідомляє «Укрінформ».
Зокрема, йдеться про відновлення статусу національної школи, можливості складати атестат зрілості угорською мовою та користуватися угорською у сфері суспільного життя. За його словами, було доручено комісії домовитися про ці питання якомога швидше і розробити пропозиції для міністерств.
Угорщина та Україна створять спільну комісію, яка за 10 днів представить повний список невирішених питань, що стосуються угорських меншин, — сказав очільник МЗС Дмитро Кулеба після переговорів зі своїм угорським колегою Петером Сійярто.
Зокрема, йдеться про врегулювання претензій Будапешта щодо мовного закону, який, на думку угорської влади, утискає права нацменшин в Україні.
Ми не просимо нічого більше, крім повернення прав угорців Закарпаття, які вони мали до 2015 року. Це включає в себе можливість навчання та складання іспитів рідною мовою. Сьогодні я тут, щоб відновити довіру в наші двосторонні відносини, — сказав Сійярто на пресконференції.
Крім того, він додав, що питання про виділення допомоги ЄС Україні у розмірі 50 млрд євро «не є двостороннім, тому обговорюватиметься у Брюсселі».
Раніше політичний директор прем'єр-міністра Угорщини Балаж Орбан заявив, що Будапешт може заблокувати початок перемовин про вступ України в ЄС, якщо не будуть виконані вимоги країни щодо закону про мову освіти для меншин.
Що відомо про поїздку Сійярто до Ужгорода
Після переговорів Андрій Єрмак підтвердив підготовку зустрічі Орбана і Зеленського після візиту міністрів в Ужгород.
Візит Сійярто 29 січня розпочався з відвідування найбільшого міського цвинтаря Ужгорода — Кальварія.
Все більше і більше загиблих на полі бою, ми не повинні допустити, щоб загинуло ще більше! Війна має закінчитися, людські життя можна врятувати лише миром, — написав Сійярто.
Відзначимо, що подорож угорського міністра до Ужгорода в його соцмережах ілюструвалася фото, схожими на ілюстрацію фільму у стилі екшн.