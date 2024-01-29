https://racurs.ua/ua/n191852-peregovory-v-ujgorodi-ugorschyna-zajadala-povernennya-svoyiy-menshyni-prav-yaki-vona-mala.html

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Угорщина хоче повернення своїй меншині всіх прав, які вона мала до 2015 року. Про це стало відомо за підсумками візиту міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто до Ужгорода 29 січня.

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Глава МЗС Угорщини поінформував, що угорська сторона сформулювала прохання в 11 пунктах, повідомляє «Укрінформ».

Зокрема, йдеться про відновлення статусу національної школи, можливості складати атестат зрілості угорською мовою та користуватися угорською у сфері суспільного життя. За його словами, було доручено комісії домовитися про ці питання якомога швидше і розробити пропозиції для міністерств.