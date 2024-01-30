рф заявила про масовану атаку дронів на чотири області та окупований Крим. Фото:

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Масована атака дронів була здійснена на територію російської федерації вночі у вівторок, 30 січня.

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Ворог стверджує, що вночі їхні системи протиповітряної оборони нібито збили 21 БПЛА. Дрони начебто знищували над територіями чотирьох областей та над окупованим Кримом. Про це Міністерство оборони російської федерації повідомило у Telegram.

Зазначається про «збиття» 11 безпілотників над анексованим Кримом, п’ятьох — над Білгородською областю та трьох над Брянською. Ще по одному БПЛА знайшли над Калузькою та Тульською областями.

Губернатор Калузької області Владислав Шапша повідомив, що уламок безпілотника впав на дах нежитлової споруди на околиці Калуги. Традиційно в інших регіонах заявили про «відсутність» руйнувань та постраждалих.

Нагадаємо, Туапсинський нафтопереробний завод «Роснєфті» зупинив переробку нафти та випуск нафтопродуктів через атаку українських дронів 25 січня.

А 29 січня нафтопереробний завод «Славнефть-ЯНОС» у російському Ярославлі був атакований безпілотником літакового типу.