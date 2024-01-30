Наслідки прильотів на Київщині. Фото: поліція Київської області

https://racurs.ua/ua/n191866-nichna-ataka-shahediv-naslidky-prylotiv-pokazaly-na-foto.html

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Нічна атака російських дронів-камікадзе «Шахед» призвела до руйнувань у різних областях.

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Зокрема, на Київщині внаслідок падіння уламків збитих БПЛА на території одного з підприємств виникла пожежа. Були пошкоджені адмінбудівля, ангар та три автомобілі. Попередньо відомо, що жертв та постраждалих серед населення немає. Про це начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко повідомив у Telegram.

У Дніпропетровській області було влучання по цивільній інфраструктурі. В ОВА зазначили, що в Криворізькому районі вдалося збити один дрон, але інший влучив по по цивільній інфраструктурі. Виникла пожежа, яку рятувальники вже приборкали. На щастя, ніхто не постраждав.

На Херсонщині зафіксований приліт по агропідприємстві. У Силах оборони Півдня заявили, що пожежу вже ліквідували. Зараз уточнюються масштаби руйнувань.

А в Умані Черкаської області «Шахед» поцілив по закинутій споруді. Ще один БПЛА зуміли збити.

У ДСНС повідомили, що в Миколаївській області через падіння уламків збитого дрона в одному з районів на дорозі загорілася вантажівка, що перевозила насіння соняшника. Водія фури з травмами госпіталізували, а пожежу вже ліквідували.

Нагадаємо, вночі 30 січня російські загарбники атакували Україну 35-ма ударними БПЛА «Shahed» з трьох напрямків та двома ракетами С-300 по Донеччині. Українська ППО зуміла знищити 15 ворожих безпілотників.